УЄФА може скасувати Суперкубок Європи

Суперкубок у цому році може не відбутися

УЄФА може відмовитися від проведення Суперкубка Європи 2020, в якому грають переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Про це повідомляє Mirror.

Змагання більше не згадується на офіційному веб-сайті УЄФА.

УЄФА хоче завершити Лігу чемпіонів і Лігу Європи в серпні. На вирішальній стадії розглядається варіант з міні-турнірами з чотирьох команд. Вони можуть відбутися в турецькому Стамбулі і польському Гданську відповідно, де були заплановані фінальні матчі.

Нагадаємо, УЄФА дозволить національним асоціаціям визначати переможця чемпіонату.