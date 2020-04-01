Джерело - zbirna.com.
Хавбек Динамо Денис Гармаш, який виступає за турецький Різеспор може залишитися у Туреччині після закінчення оренди.
Про це розповів сам футболіст.
"Ви в Туреччині надовго? Термін оренди до літа.
Хочете залишитися в Різеспорі? Я ще не думав про це. Будемо обговорювати, коли дійде до кінця термін оренди.
Коли їхали з Динамо, з Михайличенко спілкувалися? Коли їхав, ні. Але перед цим була з ним розмова. Тренер побажав удачі", - розповів Гармаш.
Раніше, Гармаш потрапив до символічної збірної туру у Туреччині.
Нагадаємо, Гармаш забив гол у чемпіонаті Туреччини.