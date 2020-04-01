Хавбек Динамо Денис Гармаш, який виступає за турецький Різеспор може залишитися у Туреччині після закінчення оренди.

Про це розповів сам футболіст.

"Ви в Туреччині надовго? Термін оренди до літа.

Хочете залишитися в Різеспорі? Я ще не думав про це. Будемо обговорювати, коли дійде до кінця термін оренди.

Коли їхали з Динамо, з Михайличенко спілкувалися? Коли їхав, ні. Але перед цим була з ним розмова. Тренер побажав удачі", - розповів Гармаш.