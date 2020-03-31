 Барселона влітку виставить Умтіті на трансфер | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона влітку виставить Умтіті на трансфер

Сьогодні 11:58 286 0
Самюель Умтіті може покинути Барселону
Барселона влітку виставить Умтіті на трансфер
#Барселона, #Умтіті

Джерело - ua.tribuna.com.

Барселона готова продати захисника Самюеля Умтіті цього літа.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Іспанський клуб хоче отримати за Умтіті 50 млн євро. Інтерес до нього проявляє Челсі. Лондонський клуб повинен зв'язатися з агентом Умтіті для отримання більш детальної інформації з даного питання.

Умтіті перебрався у Барселону у 2016 році, перейшовши з Ліона за 25 млн євро. У нинішньому сезоні Ла Ліги Умтіті зіграв лише 11 матчів.

Нагадаємо, Барселона хоче підписати чотирьох гравців влітку.

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