Самюель Умтіті може покинути Барселону

Барселона готова продати захисника Самюеля Умтіті цього літа.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Іспанський клуб хоче отримати за Умтіті 50 млн євро. Інтерес до нього проявляє Челсі. Лондонський клуб повинен зв'язатися з агентом Умтіті для отримання більш детальної інформації з даного питання.

Умтіті перебрався у Барселону у 2016 році, перейшовши з Ліона за 25 млн євро. У нинішньому сезоні Ла Ліги Умтіті зіграв лише 11 матчів.

Нагадаємо, Барселона хоче підписати чотирьох гравців влітку.