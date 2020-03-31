Манчестер Юнайтед знайшов заміну Погба

Сауль Ньїгес може стати гравцем Манчестер Юнайтед

Керівництво Манчестер Юнайтед готове виплатити за півзахисника Атлетіко Сауля Ньїгеса 150 млн євро.

Про це повідомляє Daily Express

Віцепрезидент МЮ Ед Вудворд має намір придбати 25-річного іспанця, хоча в його контракті прописана велика сума відступних.

Хавбек може стати заміною Полю Погба, який, може залишити Манчестер Юнайтед в найближче трансферне вікно.

Сауль у поточному сезоні відіграв 37 матчів за Атлетіко і забив 4 голи.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед продовжить контракт з Матичем.