Манчестер Юнайтед знайшов заміну Погба

Джерело - sport.uа.
Керівництво Манчестер Юнайтед готове виплатити за півзахисника Атлетіко Сауля Ньїгеса 150 млн євро.
Про це повідомляє Daily Express
Віцепрезидент МЮ Ед Вудворд має намір придбати 25-річного іспанця, хоча в його контракті прописана велика сума відступних.
Хавбек може стати заміною Полю Погба, який, може залишити Манчестер Юнайтед в найближче трансферне вікно.
Сауль у поточному сезоні відіграв 37 матчів за Атлетіко і забив 4 голи.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед продовжить контракт з Матичем.