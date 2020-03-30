Кадимян назвав фаворита чемпіонату Білорусі

Чемпіонат Білорусі з футболу є непередбачуваним і цікавим.

Про це заявив півзахисник Німану Гегам Кадимян.

"Я поки здружився з Володею Ковалем, який перейшов в Німан одночасно зі мною. Хороший і товариський хлопець.

Хто головний фаворит сезону в Білорусі? Німан. Чому ні? У футболі немає нічого неможливого, потрібно багато працювати і виходити на поле з думками про перемогу. Вже точно нікого не варто боятися. Чемпіонат Білорусі непередбачуваний і цікавий", - зазначив Кадимян.