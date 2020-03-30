Серхіо Рамос не може узгодити новий контракт

Майбутнє капітана Реала Серхіо Рамоса в Реалі знаходиться під питанням, оскільки сторони не можуть домовитися про умови продовження контракту.

Про це повідомляє AS.

Нинішня угода захисника розрахована до літа 2021 року, проте керівництво готове запропонувати йому нову угоду терміном до 2022 року.

Попри те, що 30 березня Рамосу виповнилося вже 34 роки, його не влаштовує пропозиція Реала. Футболіст хотів би продовжити контракт до 2023 року, але поки ніякі офіційні переговори між іспанцем та клубом не починалися.

Нагадаємо, Рамос побив рекорд Буффона у Лізі чемпіонів.