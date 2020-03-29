Ярмоленко може повернутися до Динамо

Півзахисник збірної України та Вест Гема Андрія Ярмоленка може завершувати свою кар'єру у складі київського Динамо.

Про це заявив футболіст.

"У Вест Гемі я відчуваю себе чудово. Мені все подобається, все влаштовує. Відчуваю підтримку уболівальників. Англійський чемпіонат - про його рівень навіть не варто говорити. На сьогоднішній день я хочу залишитися тут.

Про завершення кар'єри поки не думаю. Поки є сили і бажання працювати, буду продовжувати грати в футбол. Динамо - моя рідна команда, завжди з теплотою в серці говорю про цей клуб. Подивимося, що буде в майбутньому, як все складеться, але не виключаю варіант повернення в київський клуб. Якщо я буду потрібен, то завжди радий допомогти", - зазначив Ярмоленко.