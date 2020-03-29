Ексгравець Динамо хоче завершити кар'єру в рідному клубі

Джерело - football24.ua.
Колишній півзахисник київського Динамо Мілош Нінкович мріє повісити бутси на цвях на батьківщині.
Важливо: Динамо продовжило карантин до 5 квітня
Про це сказав сам футболіст.
"Якщо я повернуся до Сербії, щоб закінчити кар'єру, то це буде Црвена Звезда. Я готовий грати за неї без контракту або чого-небудь ще, просто з тієї причини, що хочу бути там і допомогти молодим гравцям.
Також хочеться записати собі в резюме, що я завершив кар'єру в Црвені Звезді", – сказав Нінкович.
Нагадаємо, Мілош виступав у складі Динамо з 2004 по 2013 роки. Нині 35-річний серб бігає у футболці австралійського клубу Сідней, гравцем якого став у липні 2015 року. У поточному сезоні він провів за свою команду 18 матчів, в яких забив 5 голів і віддав 2 результативні передачі.