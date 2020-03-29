Ексгравець Динамо хоче завершити кар'єру в рідному клубі

Колишній півзахисник київського Динамо Мілош Нінкович мріє повісити бутси на цвях на батьківщині.

Важливо: Динамо продовжило карантин до 5 квітня

Про це сказав сам футболіст.

"Якщо я повернуся до Сербії, щоб закінчити кар'єру, то це буде Црвена Звезда. Я готовий грати за неї без контракту або чого-небудь ще, просто з тієї причини, що хочу бути там і допомогти молодим гравцям.

Також хочеться записати собі в резюме, що я завершив кар'єру в Црвені Звезді", – сказав Нінкович.