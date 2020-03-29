Калиниченко: Завтра світ може поділитися на живих і на не дуже

Під час пандемії коронавірусу потрібно дотримуватися правил і сидіти вдома.

Про це написав ексгравець збірної України Максим Калиниченко.

"Сьогодні світ поділився на панікерів (тих хто сидить вдома) і на розумних (кому все по ** й), завтра він може поділитися на живих і на не дуже ...

Розумні, не треба мені розповідати про світову змову, просто проявіть розсудливість - посидьте вдома ", - написав Калиниченко в Мережі.