Калиниченко: Завтра світ може поділитися на живих і на не дуже

Джерело - Чемпіон.
Під час пандемії коронавірусу потрібно дотримуватися правил і сидіти вдома.
Про це написав ексгравець збірної України Максим Калиниченко.
"Сьогодні світ поділився на панікерів (тих хто сидить вдома) і на розумних (кому все по ** й), завтра він може поділитися на живих і на не дуже ...
Розумні, не треба мені розповідати про світову змову, просто проявіть розсудливість - посидьте вдома ", - написав Калиниченко в Мережі.
Сегодня мир поделился на паникёров(тех кто сидит дома) и на умных(кому всё пох@й),завтра он может поделиться на живых и на не очень...Умные,не нужно мне рассказывать о мировом заговоре,просто проявите благоразумие-посидите дома🙏🏻— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) March 28, 2020