Джерело - Чемпіон.

Від коронавірусу помер відомий уболівальник англійського Чарльтона Себ Льюїс.

Про це повідомив офіційний сайт футбольного клубу.

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38-річний чоловік помер від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19. Кілька днів тому Льюїс в соцмережах опублікував фотографію, на якій він зображений в лікарні з кисневою маскою на обличчі.

Себ Льюїс був по-справжньому легендарним вболівальником Чарльтона, оскільки не пропустив жодного матчу цієї команди з 1998 року. За ці 22 роки він відвідав 1076 матчів "червоних дроздів", не пропускаючи ні домашніх, ні виїзних поєдинків.

Ряд відомих екс-футболістів Чарльтона вже висловили свої співчуття родині Льюїса. Зокрема, слова підтримки в соцмережах опублікували Джо Гомес (Ліверпуль), Адемола Лукман (Лейпциг), Езрі Конса (Астон Вілла) та інші.