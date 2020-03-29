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Макаренко: Написали бігати по 10 км кожен день

Сьогодні 09:17 306 0
Макаренко розповів про підготовку під час пандемії
Макаренко: Написали бігати по 10 км кожен день
#Макаренко, #Кортрейк

Джерело - Чемпіон.

28-річному півзахиснику Кортрейка Євгену Макаренку під час караратину не вистачає спілкування.

Про це розповів сам футболіст.

"Минуло 10 днів карантину, не вистачає спілкування, команди, тренувань.

Кожному написали програму бігати по 10 км кожен день. Але всі ви прекрасно розумієте, що це робити нереально, тому що можна трохи з глузду з’їхати, якщо таку дистанцію вибігати щодня.

Нам трохи, напевно, пощастило, що ми переїхали з Брюсселя в Кортрейк. Місто досить невелике, населення 11 тисяч.

Єдине, що мене рятує - в команді є Андрій Бацула, який професіонал своєї справи. Він щодня організовує воркаут на полі. Приїжджаю, коли сам, коли з дитиною, і ми займаємося", - розповів Макаренко.

Контракт Макаренка належить Андерлехту. У Кортрейк гравець перейшов у зимове трансферне вікно на правах оренди.

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