Реал готує тотальний розпродаж гравців

Реал влітку прагне позбутися низки гравців

Реал не буде купувати нових гравців, доки не продасть низку своїх футболістів.

Про це повідомляє AS.

Керівництво мадридського клубу планує розлучитися з Гаретом Бейлом, Хамесом Родрігесом, Лукасом Васкесом і Маріано Діасом.

Майбутнє Луки Модрича, Марсело, Начо Фернандеса і Браіма Діаса також під питанням. Ситуацію з першими трьома Реал буде обговорювати разом з футболістами, оскільки вони були важливими для команди. У випадку з Браімом клуб сподівається, що він нарешті погодиться піти в оренду, від якої раніше відмовлявся.

Нагадаємо, Зідан назвав спосіб боротьби з коронавірусом.

Також, Реал готовий влітку безкоштовно відпустити Бейла.