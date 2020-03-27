Дибала назвав свої симптоми коронавірусу

Нападник Ювентуса Пауло Дибала вказав на свої симптоми коронавірусу.

Про це розповів сам аргентинський футболіст.

"Я відчуваю себе набагато краще, але кілька днів тому у мене були серйозні симптоми. Тепер я можу рухатися, ходити і тренуватися. Хоча раніше, коли я намагався це робити, я відчував деяку важкість. Тими днями після п'яти хвилин навантажень я відчував, що нічого не можу робити.

Я швидко втомлювався, а мої м'язи боліли. Зараз все набагато краще, як і у моєї нареченої Оріани", - розповів Дибала.