Кепа Аррісабалага може покинути Челсі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард не готовий робити ставку на Кепу Аррісабалагу.

Про це повідомляє Calciomercato.

Іспанець повернувся у основу команди після непорозумінь з наставником, але пошуки нового голкіпера продовжуються. Одним з головних кандидатів став Джанлуїджі Доннарумма, якого оцінюють у 60 млн євро.

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Чинний контракт воротаря збірної Італії з Міланом розрахований лише до літа 2021 року. У поточному сезоні Доннарумма пропустив 33 м'ячі в 26 матчах.

Нагадаємо, Челсі відпустив Вілліана до Бразилії.