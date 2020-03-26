Джерело - football24.ua.
Головний тренер Челсі Френк Лемпард не готовий робити ставку на Кепу Аррісабалагу.
Про це повідомляє Calciomercato.
Іспанець повернувся у основу команди після непорозумінь з наставником, але пошуки нового голкіпера продовжуються. Одним з головних кандидатів став Джанлуїджі Доннарумма, якого оцінюють у 60 млн євро.
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Чинний контракт воротаря збірної Італії з Міланом розрахований лише до літа 2021 року. У поточному сезоні Доннарумма пропустив 33 м'ячі в 26 матчах.
Нагадаємо, Челсі відпустив Вілліана до Бразилії.