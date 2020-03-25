Футболістам заборонено покидати Італію

Наполі ввів обмеження для гравців клубу на час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наполі відмовився від ідеї відновити тренування в самий розпал пандемії коронавірусу. У зв’язку із чим деякі гравці хотіли скористатися цим і покинути Італію, але клуб заборонив їм це робити.

У разі, якщо футболісти покинуть Італію, їм доведеться пройти 2-тижневий карантин. Це ускладнить можливість відновлення тренувань Наполі в майбутньому.

Нагадаємо, Наполі знайшов заміну Кулібалі.