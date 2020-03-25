Джерело - sport.ua.
Наполі ввів обмеження для гравців клубу на час пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Наполі відмовився від ідеї відновити тренування в самий розпал пандемії коронавірусу. У зв’язку із чим деякі гравці хотіли скористатися цим і покинути Італію, але клуб заборонив їм це робити.
У разі, якщо футболісти покинуть Італію, їм доведеться пройти 2-тижневий карантин. Це ускладнить можливість відновлення тренувань Наполі в майбутньому.
Нагадаємо, Наполі знайшов заміну Кулібалі.