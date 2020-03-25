Рома бажає викупити контракт ексгравця Шахтаря

Орендна угода з вірменом закінчується влітку

Зараз керівництво Роми розглядає варіант викупу контракту Генріха Мхітаряна.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Орендна угода з ним закінчується влітку.

Арсенал не буде утримувати вірменського футболіста, але зажадає за нього 25 мільйонів євро. Римляни ж хочуть отримати невелику знижку.

У поточному сезоні на рахунку Мхітаряна 6 голів в 15-ти матчах. Також він встиг віддати чотири асисти.

Раніше, Арсенал хоче 25 мільйонів євро за Мхітаряна.

Нагадаємо, Арсенал відхилив першу пропозицію Роми щодо Мхітаряна.