Рома бажає викупити контракт ексгравця Шахтаря

Джерело - UA-футбол.
Зараз керівництво Роми розглядає варіант викупу контракту Генріха Мхітаряна.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
Орендна угода з ним закінчується влітку.
Арсенал не буде утримувати вірменського футболіста, але зажадає за нього 25 мільйонів євро. Римляни ж хочуть отримати невелику знижку.
У поточному сезоні на рахунку Мхітаряна 6 голів в 15-ти матчах. Також він встиг віддати чотири асисти.
Раніше, Арсенал хоче 25 мільйонів євро за Мхітаряна.
Нагадаємо, Арсенал відхилив першу пропозицію Роми щодо Мхітаряна.