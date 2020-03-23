Тімо Вернер не хоче покидати Німеччину

Форвард Лейпцига Тімо Вернер не перейде в англійський Ліверпуль.

Про це повідомляє Goal.com.

Футболіст хоче залишитися в Лейпцигу на наступний сезон через хаос, викликаний пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. З огляду на поточну ситуацію, Тімо не має наміру міняти країну проживання.

У поточному сезоні Вернер зіграв 36 матчів у всіх турнірах, де забив 27 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

Контракт нападника з Лейпцигом розрахований до літа 2023-го року.

Нагадаємо, шість футболістів Ліверпуля потрапили до збірної найдорожчих гравців АПЛ.