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Перехід Вернера у Ліверпуль може зірватися через коронавірус

Вчора 23:30 421 0
Тімо Вернер не хоче покидати Німеччину
Перехід Вернера у Ліверпуль може зірватися через коронавірус
#Ліверпуль, #Лейпциг, #АПЛ

Джерело - sport.ua.

Форвард Лейпцига Тімо Вернер не перейде в англійський Ліверпуль.

Про це повідомляє Goal.com.

Футболіст хоче залишитися в Лейпцигу на наступний сезон через хаос, викликаний пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. З огляду на поточну ситуацію, Тімо не має наміру міняти країну проживання.

У поточному сезоні Вернер зіграв 36 матчів у всіх турнірах, де забив 27 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

Контракт нападника з Лейпцигом розрахований до літа 2023-го року.

Нагадаємо, шість футболістів Ліверпуля потрапили до збірної найдорожчих гравців АПЛ.

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