Ексгравець Динамо отримав німецьке громадянство

Раффаел став громадянином Німеччини

Бразильський нападник Боруссії Менхенгладбах Раффаел отримав німецький паспорт.

Про це повідомляє Вild.

Разом із 34-річним вінгером громадянами Німеччини стали члени його сім'ї.

Раффаел і його рідні виконали всі необхідні вимоги: прожили в Німеччині не менше восьми років і т.д, а також пройшли тест на натуралізацію з 33 питаннями по німецькій історії, законам і політиці.

Нагадаємо, що Раффаел виступає за Боруссію з 2013 року, куди перебрався з київського Динамо. У складі киян форвард провів лише півроку, встиг зіграти 13 матчів, забити 1 гол та віддати 3 гольові передачі.

Раніше, Вольфсбург почав тренувальний процес, незважаючи на пандемію.

Нагадаємо, перший гравець Бундесліги заразився коронавірусом.