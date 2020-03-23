 Ексгравець Динамо отримав німецьке громадянство | Футбол | Champion.com.ua
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Сьогодні 15:40 1064 0
Раффаел став громадянином Німеччини
Ексгравець Динамо отримав німецьке громадянство
#Раффаел, #Боруссія

Джерело - football24.ua.

Бразильський нападник Боруссії Менхенгладбах Раффаел отримав німецький паспорт.

Про це повідомляє Вild.

Разом із 34-річним вінгером громадянами Німеччини стали члени його сім'ї.

Раффаел і його рідні виконали всі необхідні вимоги: прожили в Німеччині не менше восьми років і т.д, а також пройшли тест на натуралізацію з 33 питаннями по німецькій історії, законам і політиці.

Нагадаємо, що Раффаел виступає за Боруссію з 2013 року, куди перебрався з київського Динамо. У складі киян форвард провів лише півроку, встиг зіграти 13 матчів, забити 1 гол та віддати 3 гольові передачі.

Раніше, Вольфсбург почав тренувальний процес, незважаючи на пандемію.

Нагадаємо, перший гравець Бундесліги заразився коронавірусом.

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