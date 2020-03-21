Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський відмовився від посади у Кабінеті Міністрів.

Про це розповів сам тренер.

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"У мене була зустріч з Гончаруком, і мені запропонували посаду в ту структуру яку вони хотіли зробити, тоді ще існуючого міністерства. Стати главою напрямку спортивного департаменту молоді та спорту. Але я тоді відверто сказав, що у мене пріоритет - це Євро-2020 і я не можу змінити цю мрію, до якої ми так довго йшли, тим більше що я на той момент не був упевнений, чи буде існувати цей департамент, і як довго", - розповів Шовковський.