Рома хоче підписати гравця Шахтаря

19-річним гравцем Шахтаря цікавиться Рома

Наставник італійської Роми Паулу Фонсека хоче підсилити команду хавбеком донецького Шахтаря Михайлом Мудриком.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

Фонсека є шанувальником таланту Мудрика, за грою якого спостерігав ще коли був головним тренером "гірників". Португальський фахівець спробує переконати спортивного директора Роми Джанлуку Петракі купити гравця.

У нинішньому сезоні Михайло Мудрик виступає за молодіжку Шахтаря, не провівши за першу команду гірників жодного офіційного матчу.

Нагадаємо, Шахтар повісив цінник на Мудрика.