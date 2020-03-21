Рома хоче підписати гравця Шахтаря

Джерело - sport.ua.
Наставник італійської Роми Паулу Фонсека хоче підсилити команду хавбеком донецького Шахтаря Михайлом Мудриком.
Про це повідомляє Calciomercato.it.
Фонсека є шанувальником таланту Мудрика, за грою якого спостерігав ще коли був головним тренером "гірників". Португальський фахівець спробує переконати спортивного директора Роми Джанлуку Петракі купити гравця.
У нинішньому сезоні Михайло Мудрик виступає за молодіжку Шахтаря, не провівши за першу команду гірників жодного офіційного матчу.
Нагадаємо, Шахтар повісив цінник на Мудрика.