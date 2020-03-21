Кріштіану Роналду під час виступів у Реалі хотів бачити у клубу нападника Баварії Роберта Левандовського.

Про це розповів сам польський нападник.

"Так, Роналду кликав мене в Реал. Взагалі, можна перейти в інший ТОП-клуб, не з Німеччини. З Німеччини або якоїсь іншої країни. Але це ніколи не було для мене чимось особливо важливим. Де б я не грав, завжди був здатний досягти максимального рівня", - розповів Левандовський.