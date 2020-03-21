Джерело - sport.uа.
Кріштіану Роналду під час виступів у Реалі хотів бачити у клубу нападника Баварії Роберта Левандовського.
Про це розповів сам польський нападник.
"Так, Роналду кликав мене в Реал. Взагалі, можна перейти в інший ТОП-клуб, не з Німеччини. З Німеччини або якоїсь іншої країни. Але це ніколи не було для мене чимось особливо важливим. Де б я не грав, завжди був здатний досягти максимального рівня", - розповів Левандовський.
Нагадаємо, Баварія втратила лідера втратила лідера на тривалий час.