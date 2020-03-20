Селюк: Нехай футболісти куплять апарати ШВЛ, а туалетним папером підітруть собі дупу

Агент різко висловився щодо популярного флешмобу

Джерело - Чемпіон.

Відомий футбольний агент Дмитро Селюк вважає неправильним челендж Залишайтеся вдома, в якому багато футболістів набивають рулони туалетного паперу ногами або влаштовують інші цікаві речі.

Про це він написав у Twitter.

"Я проти таких флешмобів. Вважаю, футболісти з зарплатою понад € 1 млн повинні купити хоча б 1 апарат для вентиляції легенів, яких скрізь не вистачає, і подарувати лікарням, які в них потребують. Це врятує життя. Ось це справжній флешмоб. А туалетним папером нехай підітруть собі дупу", - написав Селюк.

Я против таких флэшмобов. Считаю, футболисты с зп свыше €1 млн должны купить хотя бы 1 аппарат для вентиляции легких, которых везде не хватает, и подарить больницам, где в них нуждаются. Это спасет жизни. Вот это настоящий флэшмоб. А туалетной бумагой пусть подотрут себе задницу https://t.co/240uDhxNds — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) March 19, 2020

Раніше, Суркіс долучився до челенджу з туалетним папером.