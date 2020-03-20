Реал не звільнить Зідана влітку

Реал не звільнятиме Зідана при будь-якому результаті сезону

Головний тренер Реала Зінедін Зідан не покине свій пост цього літа, незалежно від того, як буде закінчено сезон.

Про це повідомляє AS.

Спочатку керівництво Реала планувало дочекатися завершення сезону і прийняти рішення про майбутнє Зідана, відштовхуючись від успішності виступу команди і завойованих трофеїв.

Однак через пандемію коронавірусу було вирішено залишити Зідана на наступний сезон. Він і його тренерський штаб вже починають підготовчу роботу до розіграшу Ла-Ліги-2020/21.

Нагадаємо, Реал готовий влітку безкоштовно відпустити Бейла.