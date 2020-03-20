Реал не звільнить Зідана влітку

Джерело - ua.tribuna.com.
Головний тренер Реала Зінедін Зідан не покине свій пост цього літа, незалежно від того, як буде закінчено сезон.
Про це повідомляє AS.
Спочатку керівництво Реала планувало дочекатися завершення сезону і прийняти рішення про майбутнє Зідана, відштовхуючись від успішності виступу команди і завойованих трофеїв.
Однак через пандемію коронавірусу було вирішено залишити Зідана на наступний сезон. Він і його тренерський штаб вже починають підготовчу роботу до розіграшу Ла-Ліги-2020/21.
Нагадаємо, Реал готовий влітку безкоштовно відпустити Бейла.