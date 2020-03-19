Сельта відмовилася від тестів на коронавірус

Кельти мають намір допомогти своєму регіону

Керівництво Сельти відмовилося від наданих Прімерою тестів на коронавірус.

Про це повідомляє AS.

Раніше таке ж рішення прийняли Осасуна, Ейбар і Вальядолід.

У свою чергу, тести, які мали бути для кельтів, будуть спрямовані в лікарні Віго, в яких перевіряють людей на симптоми Covid-19. У клубі мають намір таким чином допомогти нужденним групам населення.

Сельта стверджує, що весь персонал і гравці команди знаходяться в хорошому стані, і все продовжують дотримуватися домашньої самоізоляції.

Раніше, Алавес повідомив про рекордну кількість випадків зараження коронавірусом у клубі.