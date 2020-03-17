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Масіп: Було важко з Луніном через його характер

Сьогодні 15:30 2098 1
Жорді Масіп прокоментував відносини з Андріє Луніном
Масіп: Було важко з Луніном через його характер
#Лунін, #Масіп

Джерело - football.ua.

У Вальядоліді не склалися відносини між основним голкіпером Жорді Масіпом та українським воротарем Андрієм Луніном.

Про це розповів сам Жорді Масіп.

"Наразі у мене хороші стосунки з Хосе Каро. З Андрієм Луніном мені було складніше через його характер. 

З Хосе я багато розмовляю, ми змагаємося на тренуваннях. Хосе - відмінний хлопець, Лунін теж, але він більш стриманий, зосереджений на собі", - розповів Масіп.

Нагадаємо, Ов'єдо Луніна ввів режим самоізоляції для гравців клубу.

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