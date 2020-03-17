Джерело - football.ua.
У Вальядоліді не склалися відносини між основним голкіпером Жорді Масіпом та українським воротарем Андрієм Луніном.
Про це розповів сам Жорді Масіп.
"Наразі у мене хороші стосунки з Хосе Каро. З Андрієм Луніном мені було складніше через його характер.
З Хосе я багато розмовляю, ми змагаємося на тренуваннях. Хосе - відмінний хлопець, Лунін теж, але він більш стриманий, зосереджений на собі", - розповів Масіп.
Нагадаємо, Ов'єдо Луніна ввів режим самоізоляції для гравців клубу.