У Вальядоліді не склалися відносини між основним голкіпером Жорді Масіпом та українським воротарем Андрієм Луніном.

Про це розповів сам Жорді Масіп.

"Наразі у мене хороші стосунки з Хосе Каро. З Андрієм Луніном мені було складніше через його характер.

З Хосе я багато розмовляю, ми змагаємося на тренуваннях. Хосе - відмінний хлопець, Лунін теж, але він більш стриманий, зосереджений на собі", - розповів Масіп.