Аталанта узгодила перехід Пашалича

Маріо Пашалич залишиться у Аталанті

Хорватський півзахисник Челсі Маріо Пашалич, який виступає за Аталанту на правах оренди, стане повноцінним гравцем італійського клубу наступного літа.

Про це розповів журналіст Ніколо Скіра.

Аталанта викупить контракт Пашалича за 15 млн євро. Футболіст підпише з італійським клубом п'ятирічний контракт.

У поточному сезоні гравець зіграв за Аталанту 32 матчі у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, Аталанта Маліновського пішла на карантин.