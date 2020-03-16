В організації немає повноважень на таке рішення

Джерело - Sport Arena.

УЄФА не має права визначати чемпіонів країн в разі не відновлення сезонів через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє A Bola.

У Союзу європейських футбольних асоціацій немає повноважень на таке рішення.

Крім того, УЄФА не зможе прийняти рішення з питань зниження і підвищення команд в класі. Дані рішення має право приймати тільки національна федерація в кожній країні.

Сьогодні стало відомо, що УЄФА планує визнати чемпіонами ліг нинішніх лідерів турнірних таблиць на завтрашньому позачерговому зібранні всіх 55-ти членів асоціації. Таким чином УЄФА намагається уникнути можливого перенесення Євро-2020 на 2021 рік.

Відеоконференція 55-ти членів Союзу європейських футбольних асоціацій запланована на вівторок, 17 березня. Головним рішенням зборів повинен стати перенесення Євро-2020 з-за пандемії коронавірусу.

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