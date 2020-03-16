Зоря здобула переконливу перемогу над Шахтарем.

Про це розповів екс-гравець Динамо Віктор Леоненко.

"Зоря просто впевнено обіграла Шахтар. Перевага була у всьому. Командам треба постійно користуватися тим, що гранди грають в єврокубках. Мій тезка Скрипник довів, що він робить все правильно.

У Шахтаря накопичилося все: великий відрив, як я кажу, 13 кілометрів, плюс, ще команда, добре зіграла. І єврокубки - ось три фактори, чому команда втрачає очки в чемпіонаті", - розповів Леоненко.