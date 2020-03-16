В УПЛ назвали імовірність скасування чемпіонату

Через пандемію коронавірусу чемпіонат української Прем’єр-ліги можуть призупинити, або взагалі скасувати.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"У будь-якому разі в пріоритеті безпека життя учасників чемпіонату. Тому якщо виникне нагальна потреба в призупиненні чемпіонату чи скасуванні, ми оперативно на це відреагуємо. І якщо ситуація буде вимагати такого рішення, то ми його ухвалимо.

Коли розробляли нормативно-правові документи, ніхто не міг передбачити, що може бути така ситуація. Тому має бути спільне рішення загальних зборів УПЛ і вищого органу – виконавчого комітету УАФ", - розповів Дикий.