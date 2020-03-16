Михайличенко: Такий футбол нікому не потрібен

В УПЛ потрібно зробити паузу у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це розповів головний тренер Динамо Олексій Михайличенко.

"Це жахливо. Така атмосфера не може не впливати на психологію. Вважаю, що такий футбол нікому не потрібен, нікому не цікавий.

Потрібно було робити паузу... Я не знаю, яке приймуть рішення, і чи буде час догравати. Тому що ми почали вже другу частину сезону, другий відрізок, і його треба якось завершувати. Паузу було б логічно робити, якби ми закінчили першу частину сезону, всі були б в рівних умовах, і ми б закінчили такий собі міні-чемпіонат", - розповів Михайличенко.