Скрипник: Думаю, що потрібно зробити паузу у чемпіонаті

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підтримує ідею припинення проведення чемпіонату через коронавірус.

Про це він заявив клубній прес-службі.

"Яке у бачення подальшої ситуації щодо чемпіонату України у зв'язку з коронавірусом? Я думаю, що потрібно зробити паузу. Давайте заспокоїмося, а потім всі разом з уболівальниками награємося у футбол. Будемо радіти футболу, а не переживати за те, що зараз відбувається в світі. Краще зробити паузу і дочекатися того моменту, коли все разом будемо радіти спорту. Вся боротьба ще попереду. Ми з розумінням поставимося до будь-якого майбутнього рішення і чекаємо вівторка", - зазначив Скрипник.