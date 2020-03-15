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Скрипник: Думаю, що потрібно зробити паузу у чемпіонаті

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Наставник Зорі висловився про ситуацію з пандемією коронавірусу
Скрипник: Думаю, що потрібно зробити паузу у чемпіонаті
#Скрипник, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підтримує ідею припинення проведення чемпіонату через коронавірус.

Про це він заявив клубній прес-службі.

"Яке у бачення подальшої ситуації щодо чемпіонату України у зв'язку з коронавірусом? Я думаю, що потрібно зробити паузу. Давайте заспокоїмося, а потім всі разом з уболівальниками награємося у футбол. Будемо радіти футболу, а не переживати за те, що зараз відбувається в світі. Краще зробити паузу і дочекатися того моменту, коли все разом будемо радіти спорту. Вся боротьба ще попереду. Ми з розумінням поставимося до будь-якого майбутнього рішення і чекаємо вівторка", - зазначив Скрипник.

Раніше, Зоря перемогла Шахтар.

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