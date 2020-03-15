Анчелотті: Разом ми переможемо коронавірус

Джерело - Чемпіон.
Карло Анчелотті закликав людей дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Про це написав тренер Евертона у Twitter.
"Зараз ми всі переживаємо дуже важкий період, тому прийшов час почати чинити відповідально.
Будь ласка, подумайте про себе, про свою сім'ю і про кожного, з ким ви контактуєте. Дотримуйтесь рекомендацій експертів. Разом ми переможемо коронавірус", - написав Анчелотті.
We are all currently living a very difficult moment and it is time for us all to act responsibly.— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) March 15, 2020
Please think about yourself, your family and everyone you come into contact with. Follow the expert’s recommendations and together we will beat #COVIDー19 pic.twitter.com/zoUfqb5nWi