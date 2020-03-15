Анчелотті: Разом ми переможемо коронавірус

Карло Анчелотті закликав людей дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це написав тренер Евертона у Twitter.

"Зараз ми всі переживаємо дуже важкий період, тому прийшов час почати чинити відповідально.

Будь ласка, подумайте про себе, про свою сім'ю і про кожного, з ким ви контактуєте. Дотримуйтесь рекомендацій експертів. Разом ми переможемо коронавірус", - написав Анчелотті.