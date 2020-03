Анчелотті: Разом ми переможемо коронавірус

Карло Анчелотті закликав людей дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це написав тренер Евертона у Twitter.

We are all currently living a very difficult moment and it is time for us all to act responsibly.

Please think about yourself, your family and everyone you come into contact with. Follow the expert’s recommendations and together we will beat #COVIDー19 pic.twitter.com/zoUfqb5nWi