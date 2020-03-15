Олімпік - Ворскла: прев’ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

23 тур

15 березня

Олімпік - Ворскла

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) провів 102 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 17 матчів: +5=6-6 м’ячі 19-23.

На полі Олімпіка — 8 матчів: +4=3-1 м’ячі 11-9.

В УПЛ зіграно 14 матчів: +4=5-5 м’ячі 18-21.

На полі Олімпіка — 7 матчів: +3=3-1 м’ячі 10-9.

Останній матч на полі Олімпіка — 20.10.2019. 11-й тур Чемпіонату України-2019/2020.

Олімпік — Ворскла — 2:0

Голи: 1:0 — Тейшейра (67), 2:0 — П. Лук’янчук (75).

У всіх домашніх матчах Олімпік забиває голи Ворсклі

Цікаві факти та можливі події

Ворскла проведе 350-й гостьовий матч у Чемпіонатах.

170-й матч Олімпіка в УПЛ.

Полтавці можуть забити 750-й гол в УПЛ (ще 3 м’ячі).

Програшна клубна рекордна виїзна серія Ворскли з 14 вересня минулого року триває 9 ігор.

Олімпійці не набирають очок в Чемпіонаті впродовж 2-х рекордних для клубу програшних серіях: загальної зі 7-ми матчів та домашньої — з 4-х.

50-й матч в УПЛ може провести Артем Кичак (Олімпік).