 Динамо - Десна: прев'ю матчу 23 туру УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Десна: прев'ю матчу 23 туру УПЛ

Сьогодні 09:49 161 0
Динамо - Десна: прев'ю матчу 23 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

23 тур

15 березня

Динамо - Десна

Арбітр: Сергій Бойко (Київська область) провів 108 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 5 матчів: +4=0-1 м’ячі 10-3.

На полі Динамо — 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 5-2.

В УПЛ зіграно 4 матчі: +3=0-1 м’ячі 8-3.

На полі Динамо — 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 5-2.

Останній матч на полі Динамо — 15.09.2019. 7-й тур Чемпіонату України-2019/2020.

Динамо — Десна 1:2

Голи: 0:1 — В. Калітвінцев (40), 1:1 — А. Бєсєдін (49), 1:2 — О. Філіппов (56).

Своєї найбільшої поразки в Чемпіонатах Десна зазнала саме від Динамо — 0:4 (23.09.2018 р.).

Динамівці забивають голи у всіх матчах з Десною.

Цікаві факти та можливі події

Динамо може забити 1000-й домашній гол у Чемпіонатах України (ще 1 м’яч).

Динамівці можуть в УПЛ зазнати 30-ї поразки на своєму полі.

Десна може 10-й раз в Чемпіонатах повернутися з виїзду з поразкою.

100-й матч в УПЛ може провести Дмитро Хльобас (Десна).

20-й гол в УПЛ може забити Беньямін Вербич (Динамо).

Гольовий серіал Олександра Філіппова (Десна) триває в УПЛ 3 матчі — 3 голи.

Капітан Десни Денис Фаворов через дискваліфікацію пропустить 1-у гру з початку Чемпіонату.

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