Клопп: Бережіть себе і дбайте один про одного

Джерело - football.ua.
Уболівальникам наразі не час думати про футбол, а потрібно подбати про свою безпеку та своїх близьких.
Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.
"Перш за все, кожен з нас повинен піклуватися один про одного, намагатися захистити свого ближнього. Звичайно, це має бути завжди, але в теперішній ситуації це набуває особливої важливості.
Раніше я часто говорив, що футбол - головне в моєму житті, але зараз це вже не так. Так, ми не хотіли грати перед порожніми трибунами і не хотіли, щоб матчі скасовували або переносили. Але коли питання стоїть про виживання людини і суспільства, не може бути ніякої альтернативи. На першому місці має бути безпека людей.
І повторю ще раз: дбайте про себе і один про одного!", - відзначив Клопп.
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