Клопп: Бережіть себе і дбайте один про одного

Уболівальникам наразі не час думати про футбол, а потрібно подбати про свою безпеку та своїх близьких.

Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Перш за все, кожен з нас повинен піклуватися один про одного, намагатися захистити свого ближнього. Звичайно, це має бути завжди, але в теперішній ситуації це набуває особливої важливості.

Раніше я часто говорив, що футбол - головне в моєму житті, але зараз це вже не так. Так, ми не хотіли грати перед порожніми трибунами і не хотіли, щоб матчі скасовували або переносили. Але коли питання стоїть про виживання людини і суспільства, не може бути ніякої альтернативи. На першому місці має бути безпека людей.

І повторю ще раз: дбайте про себе і один про одного!", - відзначив Клопп.