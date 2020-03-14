 Підсумки сезону УПЛ можуть переглянути - тренер | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Відома українська спортсменка влаштувала смертельну ДТП
Сьогодні 20:32 1487
Король пішов по-королівськи! Згадуємо кар'єру Мартена Фуркада
Сьогодні 20:15 801
Дніпро-1 обіграв Маріуполь у 23 турі УПЛ
Сьогодні 18:56 361
Олександрія розібралася з Колосом у 23 турі УПЛ
Сьогодні 18:50 406
Меркушина у ТОП-25 гонки переслідування на Кубку світу
Сьогодні 17:22 401
Мякяряйнен оголосила про завершення кар’єри
Сьогодні 16:56 374
Бо здобув Великий кришталевий глобус, Фуркад відстав на 2 очка
Сьогодні 16:25 523
Крижані Вовки сенсаційно обіграли Білий Барс і зрівняли рахунок у серії плей-оф
Сьогодні 15:53 287
Відео дня. Мартен Фуркад завершив кар'єру блискучою перемогою
Сьогодні 15:38 913
Фуркад здобув перемогу в останній гонці в кар'єрі
Сьогодні 15:17 766
Блоги
Сльози дня. Кайса Мякяряйнен завершила кар'єру
Сльози дня. Кайса Мякяряйнен завершила кар'єру Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:41 692
Феноменальна кар'єра Фуркада в цифрах
Феноменальна кар'єра Фуркада в цифрах Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:36 844
Відео дня. Мартен Фуркад завершив кар'єру блискучою перемогою
Відео дня. Мартен Фуркад завершив кар'єру блискучою перемогою Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:38 905
Молюсь щоб у мене не забрали мрію, - легендарна українка написала зворушливий пост
Молюсь щоб у мене не забрали мрію, - легендарна українка написала зворушливий пост Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:04 761
Фоторепортаж. Усик та Чісора провели дуель поглядів
Фоторепортаж. Усик та Чісора провели дуель поглядів Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:26 1038
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:55 Футбол Дніпро-1 – Маріуполь 2:0. Огляд матчу 92
21:45 Бокс Фінальний бій Суперсерії Брієдіс – Дортікос перенесли 161
21:38 Легка атлетика Ярослава Магучіх: У дитинстві займалася карате, на стрибки надихнула Юлія Левченко 171
21:30 Футбол В УЄФА підтвердили варіант з перенесенням Євро-2020 262
21:17 Біатлон Підручний: Я виконав завдання мінімум на цей сезон 198
21:06 Хокей. УХЛ Хокеїсти Крижаних Вовків феєрично відсвяткували перемогу над Білим Барсом 215
20:59 Футбол Олександрія – Колос 4:2. Огляд матчу 212
20:46 Футбол Підсумки сезону УПЛ можуть переглянути - тренер 587
20:32 Легка атлетика Відома українська спортсменка влаштувала смертельну ДТП 1488
20:15 Біатлон Король пішов по-королівськи! Згадуємо кар'єру Мартена Фуркада 801
20:13 Футбол Дніпро-1 – Маріуполь 2:0. Відео голів 508
19:59 Футбол Марадону ізолювали через підозру на коронавірус 1100
19:45 Футбол Олександрія – Колос 4:2. Відео голів 1015
19:31 Футбол ПСЖ хоче підписати нападника Манчестер Сіті 557
19:15 Біатлон Підручний: Я рівнявся на Фуркада 691
19:13 Пряма трансляція Динамо - Десна: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 343
18:56 Футбол Дніпро-1 обіграв Маріуполь у 23 турі УПЛ 361
18:50 Футбол Олександрія розібралася з Колосом у 23 турі УПЛ 406
18:43 Футбол Український чемпіон світу перейшов у латвійський Спартак 1643
18:41 Блог Сльози дня. Кайса Мякяряйнен завершила кар'єру 702
18:25 Біатлон Фуркад: Немає шансів, що я передумаю і повернуся 1333
18:16 Пряма трансляція Зоря - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 804
18:13 Футбол Львів - Карпати 1:1. Огляд матчу 424
18:00 Пряма трансляція Дніпро-1 - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 582
18:00 Футбол Олександрія - Колос: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 1163

Підсумки сезону УПЛ можуть переглянути - тренер

Сьогодні 20:46 587 0
Олег Федорчук прокоментував підсумки сезону в УПЛ
Підсумки сезону УПЛ можуть переглянути - тренер
#УПЛ

Джерело - footboom.com.

Підсумки УПЛ можуть переглянути через впровадження VAR під час сезону.

Про це розповів головний тренер Енергії Олег Федорчук.

"Підсумки цього сезону в УПЛ можуть бути переглянуті, а результати багатьох матчів доведеться скасувати. Чимало матчів пройшло з використанням VAR. Клуби мають право опротестувати ці зустрічі.

Цю систему потрібно було застосовувати з самого початку чемпіонату і в усіх матчах. Не можна змінювати правила по ходу турніру", - розповів Федорчук.

Нагадаємо, Клуб УПЛ готовий купити автобус з VAR.

Коментарі ()