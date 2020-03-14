Підсумки сезону УПЛ можуть переглянути - тренер

Підсумки УПЛ можуть переглянути через впровадження VAR під час сезону.

Про це розповів головний тренер Енергії Олег Федорчук.

"Підсумки цього сезону в УПЛ можуть бути переглянуті, а результати багатьох матчів доведеться скасувати. Чимало матчів пройшло з використанням VAR. Клуби мають право опротестувати ці зустрічі.

Цю систему потрібно було застосовувати з самого початку чемпіонату і в усіх матчах. Не можна змінювати правила по ходу турніру", - розповів Федорчук.