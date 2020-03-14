Джерело - Чемпіон.
ПСЖ зацікавлений у трансфері півзахисника Ювентуса Міралема П'янича в наступному сезоні.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Спортивний директор парижан Леонардо вже контактував з агентом 29-річного боснійця Фалі Рамадану.
#PSG are interested in Kalidou #Koulibaly (Napoli) and Miralem #Pjanic (Juventus) for the next season. First talks between #Leonardo and their agent Fali Ramadani. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 14, 2020
Нагадаємо, Ювентус відправив на карантин 121 особу через діагноз Ругані.