ПСЖ зацікавлений у трансфері півзахисника Ювентуса Міралема П'янича в наступному сезоні.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Спортивний директор парижан Леонардо вже контактував з агентом 29-річного боснійця Фалі Рамадану.

#PSG are interested in Kalidou #Koulibaly (Napoli) and Miralem #Pjanic (Juventus) for the next season. First talks between #Leonardo and their agent Fali Ramadani. #transfers