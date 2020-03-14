Термін чинної угоди між каталонським клубом і тер Штегеном закінчується в 2022 році

Джерело - Mundo Deportivo.

Каталонська Барселона продовжує переговори з голкіпером Марком-Андре тер Штегеном про продовження терміну контракту.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Спортивний директор клубу Ерік Абідаль і агент німецького футболіста Герд фон Брух домоглися прогресу в обговоренні нової угоди.

Барса намір продовжити контракт з 27-річним воротарем на 4-5 років на поліпшених умовах.

Термін чинної угоди між каталонським клубом і тер Штегеном закінчується в 2022 році.

Нагадаємо, 13 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону.