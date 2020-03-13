Президент Олімпіка вказав причину звільнення Гомеса

Головного тренера Олімпіка Вісенте Гомеса звільнили не через результати команди.

Про це розповів президент донецького клубу Владислав Гельзін.

"Жодних особливих причин не було. В процесі розмови прийняли рішення. Життя триває – дай Бог йому успіхів надалі, він дуже хороший тренер, я вважаю. Він багато чому навчив нас. Ми багато побачили, як працюють професіонали. Я дуже хорошої думки про нього. Думаю, у нього велике майбутнє.

Чи стали останні результати причиною звільнення? Та немає такого. Я вірив, що він правильно працює. Навіть при таких результатах я підтримував і головного тренера, і хлопців. Скажу так: це не причина. Він був на правильному шляху. Життєві обставини змусили нас потиснути один одному руку і побажати успіхів", - розповів Гельзін.