Екс-гравець Чорноморця підписав контракт із білоруським клубом

Джерело - ua-football.com.
Український захисник Дмитро Рижук перейшов до білоруського клубу Мінськ.
Про це повідомляє Трибуна.
Його контракт розрахований до кінця 2020 року. Чемпіонат Білорусі має розпочатися з 22 березня.
У грудні 2019 року Дмитро припинив співпрацю з Чорноморцем. Цього сезону провів 15 матчів за одеситів. Раніше він виступав за Металіст і Динамо-2.
Раніше, Чорноморець переграв Реал Фарма у контрольному матчі.
Нагадаємо, Чорноморець не зміг переграти латвійський клуб у контрольному матчі.