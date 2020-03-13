Екс-гравець Чорноморця підписав контракт із білоруським клубом

Контракт з Рижуком розрахований до кінця 2020 року

Український захисник Дмитро Рижук перейшов до білоруського клубу Мінськ.

Про це повідомляє Трибуна.

Його контракт розрахований до кінця 2020 року. Чемпіонат Білорусі має розпочатися з 22 березня.

У грудні 2019 року Дмитро припинив співпрацю з Чорноморцем. Цього сезону провів 15 матчів за одеситів. Раніше він виступав за Металіст і Динамо-2.

Раніше, Чорноморець переграв Реал Фарма у контрольному матчі.

Нагадаємо, Чорноморець не зміг переграти латвійський клуб у контрольному матчі.