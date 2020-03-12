 Динамо - Олександрія 1:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Олександрія 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 07:02 223 0
Вирішальний м’яч у зустрічі забив Віктор Циганков
Динамо - Олександрія 1:0. Огляд матчу
#Динамо, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в рамках чвертьфіналу Кубка України переграло Олександрію.

Кубок України
1/4 фіналу, 11 березня

Динамо - Олександрія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 106 Циганков

Динамо: 1. Бущан, 94. Кендзьора, 30. Шабанов, 4. Попов, 16. Миколенко, 5. Сидорчук (к), 6. Кадірі, 29. Буяльський (8. Шепелєв, 84), 7. Вербич (18. Андрієвський, 117), 20. Караваєв (15. Циганков, 87), 9. Соль (70. Русин, 46).

Олександрія: 79. Паньків (к), 8. Довгий (22. Грицук, 74), 10. Третьяков (26. Шендрик, 118), 11. Мірошниченко, 13. Бухал, 17. Лучкевич, 18. Сітало, 27. Гречишкін, 44. Банада (9. Безбородько, 108), 77. Мишенко (94. Задерака, 34), 90. Дубра.

Попередження: Кадірі (45), Сидорчук (55), Попов (84) – Бухал (58), Довгий (73), Мірошниченко (105), Гречишкін (120+2), Шендрик (120+3).

Вилучений: Кадірі (55, друге попередження).

Нагадаємо, Минай у серії пенальті обіграв Інгулець у Кубку України.

Також, Маріуполь обіграв Альянс.

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