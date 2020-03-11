 Динамо – Олександрія 1:0. Відео голу | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо – Олександрія 1:0. Відео голу

Вчора 22:36 456 0
Динамо вийшло у півфінал Кубка України
Динамо – Олександрія 1:0. Відео голу
#Динамо, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Динамо вибило Олександрію із Кубка України.

106 хвилина. Відео голу Циганкова

Кубок України

1/4 фіналу, 11 березня

Динамо – Олександрія 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 106 Циганков

Динамо: 1. Бущан, 94. Кендзьора, 30. Шабанов, 4. Попов, 16. Миколенко, 5. Сидорчук (к), 6. Кадірі, 29. Буяльський (8. Шепелєв, 84), 7. Вербич (18. Андрієвський, 117), 20. Караваєв (15. Циганков, 87), 9. Соль (70. Русин, 46).

Олександрія: 79. Паньків (к), 8. Довгий (22. Грицук, 74), 10. Третьяков (26. Шендрик, 118), 11. Мірошниченко, 13. Бухал, 17. Лучкевич, 18. Сітало, 27. Гречишкін, 44. Банада (9. Безбородько, 108), 77. Мишенко (94. Задерака, 34), 90. Дубра.

Попередження: Кадірі (45), Сидорчук (55), Попов (84) – Бухал (58), Довгий (73), Мірошниченко (105), Гречишкін (120+2), Шендрик (120+3).

Вилучений: Кадірі (55, друге попередження).

Нагадаємо, Минай у серії пенальті обіграв Інгулець у Кубку України.

Також, Маріуполь обіграв Альянс.

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