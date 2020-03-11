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Кобін: Наснилось, що Минай виграє по пенальті

Сьогодні 20:45 49 0
Василь Кобін прокоментував матч з Інгульцем
Кобін: Наснилось, що Минай виграє по пенальті
#Минай, #Кобін

Джерело - ua-football.com.

Минай добре вивчив Інгулець перед матчем Кубка України.

Про це розповів головний тренер закарпатської команди Василь Кобін.

"Хороший суперник, команда, яка може сміливо грати в УПЛ. Нам було важко, але і їм було непросто. Дякую своїм хлопцям за характер, за волю до перемоги. Говорив, що два місяці працювали не для того, щоб програти перед своїми уболівальниками. Це спрацювало. Ми в півфіналі і будемо чекати суперника.

Я до пів на шосту ранку не спав, думав, як треба зіграти. А потім заснув і побачив сон, що ми виграємо по пенальті. Це сказав перед серією своїм помічникам і тому був спокійний. Все збулося. Я дав команді два дні вихідних, а потім розкажу, що понад сто років представника Закарпаття не було в півфіналі Кубка України

Я дуже задоволений. Ми виконали тактичну установку, вивчили команду, знали як суперник буде діяти", – розповів Кобін.

Нагадаємо, Минай у серії пенальті обіграв Інгулець у Кубку України.

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