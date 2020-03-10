Нагельсманн: Мені далеко до рівня Моурінью

РБ Лейпциг хоче пройти Тоттенгем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер німецького клубу Юліан Нагельсманн.

"Кожен з нас віддасть свій максимум. Ми нечасто граємо проти Тоттенгема в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і маємо шанс вийти далі.

Я не дуже багато думаю про те, чим би стала моя перемога над Моурінью. Я думаю про те, як здорово було б пройти Тоттенгем. Як я вже говорив, мені далеко до рівня Моурінью. Сумніваюся, що зумію виграти за кар'єру стільки трофеїв", - відзначив Нагельсманн.