Матч Барселона - Наполі буде зіграний без глядачів

Причиною цього є поширення коронавірусу

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, запланований на середу, 18 березня, між Барселоною і Наполі (перша зустріч 1:1), відбудеться без глядачів.

Про це повідомляє прес-служба каталонського клубу.

Рішення було погоджено клубом і Женералітетом Каталонії на зустрічі в міністерстві спорту та охорони здоров'я автономної області.

Відзначимо, що це буде всього другий матч при порожніх трибунах Камп Ноу в історії Барселони. Вперше це сталося 1 жовтня 2017 року, коли синьо-гранатові приймали Лас-Пальмас без глядачів через інциденти, пов'язані з проведення референдуму про незалежність Каталонії.

Нагадаємо, Мессі приніс Барселоні важку перемогу над Реал Сосьєдадом.