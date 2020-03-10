Ярмоленко подешевшав на 3 мільйони євро

Transfermarkt оновив трансферні вартості футболістів АПЛ

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко в порівнянні з останньою оцінкою втратив 3 мільйони євро (20%) в ціні - 12 замість попередніх 15.

Про це повідомляє Transfermarkt.

30-річний українець знаходиться на 226-му місці в списку найдорожчих гравців АПЛ.

Трансферна вартість гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка не змінилася - 30 мільйонів євро, що дозволяє йому бути розташованим на 88-му рядку рейтингу.

Раніше, Моєс назвав терміни повернення Ярмоленка.

Нагадаємо, Ярмоленко жорстко потролив свого одноклубника.