Матч Ліги Європи відмінили через коронавірус

Матч між Базелем і Айнтрахтом не відбудеться

Матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Базелем і Айнтрахтом не відбудеться.

Про це повідомляє офіційний сайт швейцарського клубу.

Поліція Базеля прийняла таке рішення після консультації з кризовою групою. Директор швейцарського клубу вже зробив заяву з цього приводу.

"Болить футбольне серце, але ми підтримуємо рішення. Йдеться про соціальну відповідальність. Ми обговоримо ситуацію з владою і Айнтрахтом. Європейський футбольний союз вже пообіцяв знайти рішення", - йдеться в повідомленні клубу.

Раніше, Інтер відмовився від виступів у Юнацькій лізі УЄФА.