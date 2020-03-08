Львів і Карпати розійшлися миром у 22 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Львів і Карпати розписали нульову нічию в матчі 22-го туру чемпіонату України.

Команди грали обережно і створили небагато небезпечних моментів. В цілому, нічийний результат можна вважати закономірним.

Не обійшлося дербі без вилучень. У компенсований час червону картку отримав півзахисник Львова Жонатан.

Команда Єгіше Мелікяна набрала 20 очок і піднялася на дев'яте місце в турнірній таблиці, випередивши Ворсклу за додатковими показниками.

Карпати - на дні таблиці, у команди Романа Санжара 13 очок. У першій частині чемпіонату зелено-білі здобули лише дві перемоги при 13 поразках.

Чемпіонат України, УПЛ

22 тур

8 березня

Львів - Карпати 0:0

Львів: Сарнавский, Гончар, Приймак, Люлька, Богунов (Велвес Байано, 68), Рафаел Сабіно, Бопесу, Татарков, Жонатан, Алваро, Яковеллі (Ренан Абнер, 85).

Карпати: Кудрик, Халль, Гіоргадзе, Дубинчак, Мартінс, Кльоц, Хахлев (Козак, 67), Пасіч, Притула (Прийма, 83), Лях, Діейє (Бойчук, 83).

Попередження

Дубінчак (21), Гіоргадзе (34), Діейє (40), Люлька (50), Жонатан (64).

Видалення

Жонатан (90).