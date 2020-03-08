Дем'яненко запросив у Нітру першого українця

Відомий український півзахисник Дмитро Нємчанінов став гравцем словацької Нітри.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Останнім клубом 30-річного футболіста був львівський Рух, який він покинув на початку лютого. До команди Анатолія Дем’яненка українець приєднався на правах вільного агента.

Нагадаємо, Нємчанінов – вихованець київського Динамо. Професіональну кар’єру футболіста розпочав саме у столичному клубі у 2007 році. Встиг пограти в овідіопольському Дністрі, вінницькій Ниві, кіровоградській Зірці, луцькій Волині, одеському Чорноморці, донецькому Олімпіку та чернігівській Десні. Був у кар’єрі Дмитра і закордонний вояж – з 2017 по 2019 роки він захищав кольори російського клубу Крилья Совєтов. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.