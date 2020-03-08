Дніпро-1 - Маріуполь: прев'ю матчу 22 туру УПЛ

Маріуполь при Олександру Бабичу може здобути 10-ту виїзну перемогу у Чемпіонатах.

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

22 тур

8 березня

Дніпро-1 - Маріуполь

Арбітр: Євген Арановський (Київ) провів 112 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-1 — в УПЛ.

На полі Дніпра-1: раніше не зустрічалися.

Попередній матч — 20.10.2019. 11-й тур Чемпіонату України-2019/2020.

Маріуполь — Дніпро-1 — 1:0

Гол: В. Федорчук (82).

Цікаві факти та можливі події

Дніпряни на своєму полі в УПЛ внічию ще матчі не завершували — 10 ігор: по 5 перемог та поразок.

Гостьовий пропускний серіал азовців триває 5 ігор — 12 м’ячів.

25-й гол в УПЛ може забити Сергій Кравченко (Дніпро-1).

Маріуполь при Олександру Бабичу може здобути 10-ту виїзну перемогу у Чемпіонатах.

Дмитро Михайленко біля керма різних клубів УПЛ може відсвяткувати 10-ту домашню перемогу.

Асистент арбітра Євген Петраков (Київ) проведе 70-й матч в УПЛ.