Дніпро-1 - Маріуполь: прев'ю матчу 22 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
22 тур
8 березня
Дніпро-1 - Маріуполь
Арбітр: Євген Арановський (Київ) провів 112 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-1 — в УПЛ.
На полі Дніпра-1: раніше не зустрічалися.
Попередній матч — 20.10.2019. 11-й тур Чемпіонату України-2019/2020.
Маріуполь — Дніпро-1 — 1:0
Гол: В. Федорчук (82).
Цікаві факти та можливі події
Дніпряни на своєму полі в УПЛ внічию ще матчі не завершували — 10 ігор: по 5 перемог та поразок.
Гостьовий пропускний серіал азовців триває 5 ігор — 12 м’ячів.
25-й гол в УПЛ може забити Сергій Кравченко (Дніпро-1).
Маріуполь при Олександру Бабичу може здобути 10-ту виїзну перемогу у Чемпіонатах.
Дмитро Михайленко біля керма різних клубів УПЛ може відсвяткувати 10-ту домашню перемогу.
Асистент арбітра Євген Петраков (Київ) проведе 70-й матч в УПЛ.